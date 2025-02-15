نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الأردني (13): الجزيرة يستقبل شباب الأردن على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في السبت 15 فبراير 2025 06:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج
يلتقي الأهلي ومعان، اليوم السبت، الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الأردني بكرة القدم، ويلعب الجزيرة مع شباب الأردن الساعة 19:45.
النتائج المسجلة في الجولة (13)
الفيصلي × السلط 1-1
شباب العقبة × الصريح 2-1
الوحدات × مغير السرحان- تأجلت
الحسين إربد × الرمثا- تأجلت
ترتيب فرق المقدمة
1- الحسين إربد: 31 نقطة
2- الوحدات: 26 نقطة
3- الرمثا: 21 نقطة
4- الفيصلي: 20 نقطة
5- الأهلي: 18 نقطة
6- السلط: 18 نقطة