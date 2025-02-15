الدوري الأردني (13): الجزيرة يستقبل شباب الأردن

بسام محمد - أبوظبي في السبت 15 فبراير 2025 06:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يلتقي الأهلي ومعان، اليوم السبت، الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الأردني بكرة القدم، ويلعب الجزيرة مع شباب الأردن الساعة 19:45.

النتائج المسجلة في الجولة (13)

الفيصلي × السلط 1-1

شباب العقبة × الصريح 2-1

الوحدات × مغير السرحان- تأجلت

الحسين إربد × الرمثا- تأجلت

ترتيب فرق المقدمة

1- الحسين إربد: 31 نقطة

2- الوحدات: 26 نقطة

3- الرمثا: 21 نقطة

4- الفيصلي: 20 نقطة

5- الأهلي: 18 نقطة

6- السلط: 18 نقطة