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الدوري الأردني (13): الجزيرة يستقبل شباب الأردن

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الدوري الأردني (13): الجزيرة يستقبل شباب الأردن

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بسام محمد - أبوظبي في السبت 15 فبراير 2025 06:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يلتقي ومعان، اليوم السبت، الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الأردني بكرة القدم، ويلعب الجزيرة مع شباب الأردن الساعة 19:45.

النتائج المسجلة في الجولة (13)
الفيصلي × السلط 1-1
شباب العقبة × الصريح 2-1
الوحدات × مغير السرحان- تأجلت
الحسين إربد × الرمثا- تأجلت

ترتيب فرق المقدمة
1- الحسين إربد: 31 نقطة
2- الوحدات: 26 نقطة
3- الرمثا: 21 نقطة
4- الفيصلي: 20 نقطة
5- الأهلي: 18 نقطة
6- السلط: 18 نقطة

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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