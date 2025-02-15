دور المنغزيوم في تحسين النوم

بسام محمد - أبوظبي في السبت 15 فبراير 2025 03:59 صباحاً - ما هو المغنيسيوم؟

المغنيسيوم هو معدن أساسي يلعب دورًا مهمًا في العديد من وظائف الجسم الحيوية. يتواجد بكثرة في الجسم، ويتدخل في أكثر من 300 تفاعل إنزيمي بما في ذلك الوظائف المتعلقة بالنوم مثل إنتاج الطاقة واستخدامها، دعم الجهاز العصبي، وتنظيم النشاط العصبي في الدماغ.

أهمية المغنيسيوم للنوم

أثبتت الدراسات العلمية أن للمغنيسيوم دورًا مهمًا في تحسين جودة النوم للأسباب التالية:

يحفز إنتاج الميلاتونين هرمون النوم الطبيعي في الجسم.

يساعد على تنظيم النشاط العصبي، مما يسهم في تهدئة الجهاز العصبي وتحسين الاسترخاء.

يقلل من مستويات الكورتيزول، وهو هرمون التوتر، مما يعزز من شعور الراحة.

أعراض نقص المغنيسيوم وتأثيره على النوم

نقص المغنيسيوم يمكن أن يؤدي إلى العديد من المشاكل الصحية بما في ذلك اضطرابات النوم. يشتكي الأشخاص الذين يعانون من نقص هذا المعدن من الأرق، صعوبة في الاستغراق في النوم، ونوم غير مريح. وعلاوة على ذلك، قد يعانون من تشنجات عضلية أو تقلصات خلال النوم.

كيفية زيادة المغنيسيوم في نظامك الغذائي

يمكن زيادة مستوى المغنيسيوم في النظام الغذائي اليومي من خلال تناول الأطعمة الغنية بهذا المعدن. إليك بعض المصادر الجيدة للمغنيسيوم:

المكسرات مثل اللوز والكاجو.

الخضراوات الورقية مثل السبانخ والكرنب.

البقوليات مثل الفاصوليا والعدس.

الحبوب الكاملة مثل الأرز البني والشوفان.

الأفوكادو والشوكولاتة الداكنة.

المكملات الغذائية وأهميتها

بالإضافة إلى الأطعمة، يمكن استخدام مكملات المغنيسيوم لتحسين مستويات هذا المعدن في الجسم. من المهم استشارة الطبيب قبل البدء باستخدام المكملات الغذائية لضمان الجرعة المناسبة وتجنب الآثار الجانبية.

خاتمة

يعد المغنيسيوم عنصرًا حيويًا لتحسين نوعية النوم، وتحقيق الراحة العقلية والجسدية. باتباع نظام غذائي متوازن يشمل الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم أو التفكير في المكملات الغذائية عند الحاجة، يمكن تحسين جودة النوم والاستفادة من صحة أفضل بشكل عام.