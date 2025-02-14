تعرف إلى الأدوية الخافضة لشحوم الدم

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 14 فبراير 2025 09:55 مساءً - ما هي الأدوية الخافضة لشحوم الدم وكيف تعمل؟

تُعد الأدوية الخافضة لشحوم الدم جزءًا هامًا في علاج العديد من الحالات المرتبطة بارتفاع مستويات الدهون في الدم، مثل ارتفاع الكوليسترول والدهون الثلاثية. يتبع العديد من الأفراد نظام دوائي للمساعدة في تنظيم مستويات الدهون والحفاظ على صحة القلب والشرايين.

أنواع الأدوية الخافضة لشحوم الدم

تنقسم الأدوية الخافضة لشحوم الدم إلى عدة أنواع، وكل منها يعمل بطريقة مختلفة لتحقيق الهدف النهائي وهو تقليل مستويات الدهون غير الصحية في الدم. من أبرز هذه الأدوية:

الستاتينات: تعتبر من أكثر الأدوية شيوعًا وفعالية. تعمل عن طريق خفض إنتاج الكوليسترول في الكبد وزيادة القدرة على إزالة الكوليسترول منخفض الكثافة (LDL) من الدم.

تعتبر من أكثر الأدوية شيوعًا وفعالية. تعمل عن طريق خفض إنتاج الكوليسترول في الكبد وزيادة القدرة على إزالة الكوليسترول منخفض الكثافة (LDL) من الدم. الألياف (Fibrates): تُستخدم بشكل خاص لتقليل مستويات الدهون الثلاثية ورفع مستويات الكوليسترول مرتفع الكثافة (HDL).

تُستخدم بشكل خاص لتقليل مستويات الدهون الثلاثية ورفع مستويات الكوليسترول مرتفع الكثافة (HDL). النياسين (Niacin): يساعد على تقليل مستويات الدهون الثلاثية وزيادة مستويات HDL.

يساعد على تقليل مستويات الدهون الثلاثية وزيادة مستويات HDL. المُثَبِّتات المعوية (Bile Acid Sequestrants): تعمل على تقليل مستويات LDL عن طريق وقف إعادة امتصاص الأحماض الصفراوية في الأمعاء.

كيف تختار الدواء المناسب؟

من المهم أن يتم اختيار الدواء الخافض لشحوم الدم بناءً على الحالة الصحية الفردية ونتائج الفحوصات المخبرية. يتم عادةً ذلك بالتشاور مع الأطباء الذين يأخذون بعين الاعتبار العديد من العوامل مثل:

المستوى الحالي للدهون في الدم.

التاريخ الطبي للمريض وأي أمراض قلبية.

آثار جانبية محتملة والقدرة على تحمل العلاج طويل الأمد.

أهمية المحافظة على نمط حياة صحي

على الرغم من فعالية الأدوية في خفض مستويات الدهون، لا يمكن الاعتماد عليها فقط. فمن الضروري الالتزام بنمط حياة صحي يشمل:

اتباع نظام غذائي متوازن يركز على الفواكه، الخضروات، الحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون.

ممارسة الرياضة بانتظام لتحسين صحة القلب والعامة.

الابتعاد عن التدخين وتجنب الكحول.

التحكم في الوزن لتجنب متلازمة التمثيل الغذائي.

في النهاية، يمكن للأدوية الخافضة لشحوم الدم أن تكون وسيلة فعالة لخفض المخاطر الصحية المرتبطة بارتفاع مستويات الدهون، ولكن النجاح يعتمد إلى حد كبير على الالتزام بنمط حياة صحي وتوجيهات الأطباء المتخصصين.