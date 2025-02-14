التنقيط الأنفي الخلفي: الأسباب والأعراض وطرق العلاج

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بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 14 فبراير 2025 08:49 مساءً - التنقيط الأنفي الخلفي هو حالة شائعة تتسبب في تراكم المخاط الزائد في مؤخرة الأنف أو الحلق، مما يؤدي إلى الشعور بعدم الراحة وأعراض أخرى متنوعة.

ما هو التنقيط الأنفي الخلفي؟

يحدث التنقيط الأنفي الخلفي عندما تنتج الجيوب الأنفية مخاطًا أكثر من المعتاد أو عندما يصبح المخاط أكثر سمكًا من المعتاد. يتسبب ذلك في تدفق المخاط من الأنف إلى الخلف وإلى الحلق، حيث يتم ابتلاعه أو السعال عادةً.

أعراض التنقيط الأنفي الخلفي

تشمل الأعراض الشائعة للتنقيط الأنفي الخلفي:

الشعور بوجود مخاط في الحلق

تطهير الحلق بشكل متكرر

السعال

التهاب أو حكة في الحلق

تغيرات في الصوت

حرقة المعدة أو التجشؤ

طرق علاج التنقيط الأنفي الخلفي

هناك العديد من العلاجات الطبيعية والطبية التي يمكن أن تساعد في تخفيف أعراض التنقيط الأنفي الخلفي.

العلاجات الطبيعية

بخاخات وغسولات المحلول الملحي: تعتبر بخاخات وغسولات المحلول الملحي فعالة جدًا في علاج التنقيط الأنفي الخلفي، خاصةً عندما تكون الحساسية هي السبب الرئيسي.

استنشاق البخار: يمكن أن يساعد استنشاق البخار في ترطيب وتنظيف تجاويف الجيوب الأنفية.

تغييرات في النظام الغذائي: تجنب الأطعمة التي تسبب الحموضة أو القلوية، مثل الكافيين والمشروبات الغازية والأطعمة الحارة.

الأدوية

مزيلات الاحتقان: تساعد في تقليل انسداد الأنف.

مضادات الحموضة: تخفف من حرقة المعدة.

مضادات الهيستامين: تقلل من أعراض الحساسية.

الستيرويدات الأنفية: تقلل من التهاب الأنف.

التدخل الجراحي

في بعض الحالات الشديدة، قد يكون التدخل الجراحي ضروريًا لعلاج المشاكل الهيكلية التي تساهم في التنقيط الأنفي الخلفي.

متى يجب زيارة الطبيب؟

يجب عليك زيارة الطبيب إذا استمرت الأعراض لأكثر من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، أو إذا كنت تعاني من أعراض أخرى مثل:

إفرازات متغيرة اللون

مخاط مختلط بالدم

صعوبة في البلع

تغيرات في الصوت

فقدان الوزن

التعب الشديد

هذا وفهم أن التنقيط الأنفي الخلفي يمكن أن يكون علامة على وجود حالة طبية أساسية يساعد في تحديد العلاج المناسب.