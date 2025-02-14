البقوليات: فوائد جمة وقواعد هامة للطهي لتجنب مشاكل الهضم

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 14 فبراير 2025 08:49 مساءً - تعتبر البقوليات، مثل الحمص والفاصوليا والبازلاء والفول، مصدراً هاماً للبروتين النباتي والألياف الغذائية، مما يجعلها جزءاً مهماً من النظام الغذائي الصحي.

فوائد البقوليات

غنية بالألياف: تعزز صحة الأمعاء وتحسن عملية الهضم.

مؤشر جلوكوز منخفض: تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم.

مصدر للكربوهيدرات الصحية: تمد الجسم بالطاقة اللازمة.

غنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات: تعزز الصحة العامة وتحمي الجسم من الأمراض.

بديل للبروتين الحيواني: تشكل مصدراً ممتازاً للبروتين النباتي، ويمكن أن تكون بديلاً جزئياً أو كلياً للبروتين الحيواني.

أعراض هضمية محتملة

على الرغم من فوائدها العديدة، قد تسبب البقوليات بعض الأعراض الهضمية، مثل:

الغازات والانتفاخ: تحتوي البقوليات على مركبات وألياف قد تؤثر على الإنزيمات الهاضمة وتسبب الغازات والانتفاخ.

تأثير على القولون: قد تؤثر على القولون لدى بعض الأشخاص، خاصة عند الإفراط في تناولها.

عسر الهضم: قد تسبب عسر الهضم، خاصة عند تناولها بكميات كبيرة.

كيفية الطهي الجيد للبقوليات

لتجنب الأعراض الهضمية والاستفادة القصوى من فوائد البقوليات، يجب طهيها جيداً. إليك بعض النصائح:

النقع: انقع البقوليات لمدة خمس ساعات على الأقل، ويفضل طوال الليل. هذه الخطوة تساعد على إزالة بعض المركبات المسببة للغازات.

التخلص من ماء النقع: تخلص من الماء الذي تم نقع البقوليات فيه، حيث يحتوي على بعض المركبات التي قد تسبب مشاكل في الهضم.

الطهي: قم بغلي البقوليات في ماء نظيف لمدة 30 دقيقة على الأقل، أو حتى تنضج تماماً. يجب أن تتجاوز درجة حرارة الطهي 100 درجة مئوية لتدمير الليكتينات، وهي مواد قد تسبب مشاكل في الجهاز الهضمي.

أهمية الطهي الجيد

تناول البقوليات غير المطبوخة جيداً أو النيئة قد يحمل مخاطر صحية كبيرة، لأنها تحتوي على الليكتينات، وهي مواد قد ترتبط باضطرابات في الجهاز الهضمي وتخثر خلايا الدم الحمراء.