تمارين الإحماء قبل التمرين: فوائدها وأهميتها وأنواعها

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بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 14 فبراير 2025 08:49 مساءً - تعتبر تمارين الإحماء جزءًا أساسيًا من أي نشاط رياضي، سواء كنت محترفًا أو تمارس الرياضة كهواية. فإهمال هذه التمارين البسيطة قد يؤدي إلى العديد من المشكلات والإصابات.

ما هي تمارين الإحماء؟

تمارين الإحماء هي تمارين خفيفة ومتنوعة تهدف إلى تهيئة الجسم للتمارين الرياضية الأكثر شدة. فهي تساعد على تنشيط العضلات والأوتار، وتحسين مرونتها، وزيادة تدفق الدم إليها.

فوائد تمارين الإحماء

تجهيز الجسم للتمارين: تعمل تمارين الإحماء على تهيئة العضلات والأوتار للتمارين القوية والشديدة، مما يقلل من خطر الإصابات.

تحسين أداء التمرين: تساعد تمارين الإحماء على تحسين قدرة العضلات على الانقباض والاسترخاء، مما يزيد من فعالية التمرين.

زيادة مرونة العضلات: تعمل تمارين الإحماء على زيادة مرونة العضلات وليونتها، مما يحسن من نطاق الحركة ويقلل من خطر التمزق.

تقليل خطر الإصابات: تساعد تمارين الإحماء على تقليل خطر الإصابات والإجهاد العضلي، حيث تصبح العضلات أكثر استعدادًا للجهد.

ما هو تمرين الإحماء الأشهر؟

لا يوجد نمط محدد لتمارين الإحماء، ولكن التمدد الثابت الذي يتضمن مد الساقين والكتفين إلى أقصى نقطة لمدة 30 ثانية يعتبر تمرينًا هامًا.

لماذا يجب عليك الإحماء قبل ممارسة التمرين الرياضي؟

منع الإصابات: يساعد الإحماء على منع الإصابات التي قد تحدث بسبب تعرض العضلات الباردة للإجهاد المفاجئ.

تحسين تدفق الدم: يساعد الإحماء على تدفق الدم إلى العضلات بشكل أفضل، مما يزيد من تزويدها بالأكسجين والمواد الغذائية.

ضبط درجة حرارة الجسم: يساعد الإحماء على رفع درجة حرارة الجسم تدريجيًا، مما يحسن من أداء العضلات.

الاستعداد النفسي: يساعد الإحماء على تهيئة الجسم والعقل للتمرين القادم.

اجعل عملية الإحماء مماثلة للتمرين الأساسي

يفضل أن تكون تمارين الإحماء مشابهة للتمرين الأساسي الذي ستقوم به. على سبيل المثال، إذا كنت ستمارس المشي، يمكنك البدء بالإحماء عن طريق المشي بخطوات بطيئة.

الإحماء بعد التمرين

لا يقتصر الإحماء على ما قبل التمرين فقط، بل يجب عليك أيضًا ممارسة بعض التمارين الخفيفة بعد التمرين لمساعدة العضلات على الاسترخاء والتبريد.

متى يجب التوقف عن تمارين الإحماء؟

يجب التوقف عن ممارسة تمارين الإحماء إذا كنت تعاني من إصابة تتطلب الراحة الشديدة، مثل شد العضلات أو الأوتار. في هذه الحالة، يجب عليك استشارة الطبيب المختص.

نصائح هامة

يجب أن تتراوح مدة الإحماء بين 5 إلى 10 دقائق.

يجب أن تكون التمارين خفيفة وسهلة.

يجب أن تركز على تحريك جميع أجزاء الجسم.

يجب أن تتجنب التمدد المفاجئ والقوي.

هذا وتعتبر تمارين الإحماء جزءًا أساسيًا من أي نشاط رياضي، فهي تساعد على تهيئة الجسم للتمارين، وتحسين الأداء، وتقليل خطر الإصابات. لذا، لا تهمل تمارين الإحماء قبل وبعد التمرين لتحقيق أقصى استفادة من تمارينك.