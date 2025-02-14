الدوري السعودي .. الفتح يتجاوز الاتفاق بثنائية

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 14 فبراير 2025 07:52 مساءً - تغلب الفتح على الاتفاق، بنتيجة 2-1، مساء اليوم، ضمن الجولة 20 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

تقدم الفتح أولاً عبر مراد باتنا (د31) من علامة الجزاء، ثم عادل الاتفاق النتيجة عن طريق فيكتور دوس سانتوس (د45+5)، ليسجل بعدها الفتح الهدف الثاني بعد 4 دقائق عن طريق سفيان بن دبكة (د45+9).

بهذه النتيجة، رفع الفتح رصيده إلى 13 نقطة في المركز الأخير، فيما تجمد رصيد الاتفاق عند 25 نقطة في المركز التاسع.