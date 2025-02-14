اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الدوري السعودي .. الفتح يتجاوز الاتفاق بثنائية

0 نشر
0 تبليغ

الدوري السعودي .. الفتح يتجاوز الاتفاق بثنائية

نشكركم على متابعتكم خبر الدوري السعودي .. الفتح يتجاوز الاتفاق بثنائية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 14 فبراير 2025 07:52 مساءً - تغلب الفتح على الاتفاق، بنتيجة 2-1، مساء اليوم، ضمن الجولة 20 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

تقدم الفتح أولاً عبر مراد باتنا (د31) من علامة الجزاء، ثم عادل الاتفاق النتيجة عن طريق فيكتور دوس سانتوس (د45+5)، ليسجل بعدها الفتح الهدف الثاني بعد 4 دقائق عن طريق سفيان بن دبكة (د45+9).

بهذه النتيجة، رفع الفتح رصيده إلى 13 نقطة في المركز الأخير، فيما تجمد رصيد الاتفاق عند 25 نقطة في المركز التاسع.

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا