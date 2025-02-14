السومة يعزز رقمه التاريخي في الدوري السعودي

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 14 فبراير 2025 06:55 مساءً - عزز السوري، عمر السومة، مهاجم العروبة، رقمه التاريخي في صدارة هدافي الدوري السعودي عبر التاريخ..

وتغلب العروبة على نظيره الخلود، بنتيجة 2-0، مساء اليوم، ضمن الجولة 20 من الدوري، وسجل السومة الهدف الأول لفريقه.

ورفع السومة رصيده إلى 147 هدفاً، معززاً صدارته لترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين عبر التاريخ، ليوسع الفارق مع المغربي عبد الرزاق حمد الله، نجم الشباب إلى 6 أهداف.

جدير بالذكر، أن السومة انضم لصفوف العروبة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، في يناير/كانون الثاني الماضي.