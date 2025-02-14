كيف تحمي نفسك من نوبات الحساسية الشتوية؟

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 14 فبراير 2025 06:55 مساءً - يعتبر فصل الشتاء تحديًا كبيرًا لمرضى الحساسية، حيث تزيد تقلبات الطقس من حدة الأعراض وتتسبب في نوبات متكررة. لحماية نفسك من هذه النوبات، إليك بعض النصائح الهامة:

نصائح للوقاية من نوبات الحساسية الشتوية:

تجنب التعرض المباشر للأتربة والرياح: استخدم كمامة عند الخروج، وتجنب الخروج أثناء العواصف الترابية.

تهوية المنزل بحذر: استخدم مرشحات الهواء لتنقية الهواء من الغبار والأتربة.

ترطيب الهواء: استخدم جهاز ترطيب الهواء لزيادة الرطوبة في المنزل وتقليل تهيج الشعب الهوائية.

تجنب الروائح القوية: ابتعد عن العطور والروائح النفاذة التي قد تزيد من تهيج الجهاز التنفسي.

الالتزام بالعلاج الدوائي: تناول الأدوية الوقائية بانتظام وفقًا لوصفة الطبيب.

تعزيز المناعة: تناول الأطعمة الغنية بفيتامين C وشرب السوائل الدافئة مثل الزنجبيل واليانسون.

الحفاظ على الدفء: ارتداء ملابس دافئة وتجنب التغيرات المفاجئة في درجة الحرارة.

متابعة الطقس: راقب توقعات الطقس وتجنب الخروج في الأيام التي تكون فيها الرياح قوية أو نسبة الغبار عالية.

أهمية اتباع هذه النصائح:

باتباع هذه النصائح، يمكنك تقليل حدة نوبات الحساسية وتحسين نوعية حياتك خلال فصل الشتاء. كما أنها تساعد على تقليل الحاجة إلى الأدوية وتجنب المضاعفات الصحية.

لماذا فصل الشتاء يزيد من حدة الحساسية؟

جفاف الهواء: يزيد الهواء الجاف في الشتاء من تهيج الشعب الهوائية.

الانتقال من مكان مغلق إلى مكان مفتوح: التغيرات المفاجئة في درجة الحرارة والرطوبة يمكن أن تؤدي إلى نوبات الحساسية.

زيادة مسببات الحساسية في الهواء: مثل الغبار وحبوب اللقاح.

متى يجب استشارة الطبيب؟

إذا لم تتحسن أعراضك أو زادت سوءًا على الرغم من اتباع هذه النصائح، فاستشر طبيبك لتقييم حالتك وتحديد العلاج المناسب.