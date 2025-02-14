ليونيل ميسي يطلب التعاقد مع مواطنه

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 14 فبراير 2025 06:55 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، قائد إنتر ميامي، طلب من إدارة ناديه التعاقد مع أحد لاعبي أتلتيكو مدريد، خلال الفترة المقبلة.

ووفقاً لما ذكرته شبكة “fichajes” العالمية، فإن ميسي طلب من إنتر ميامي طلب من ناديه التعاقد مع مواطنه، رودريجو دي بول، نجم أتلتيكو مدريد.

وأضافت الشبكة، أن دي بول قد يكون في الأشهر الأخيرة له مع أتلتيكو مدريد، حيث جذب اهتمام إنتر ميامي..

وأشارت الشبكة، إلى أن أتلتيكو مدريد منفتح على فكرة بيع اللاعب لتخفيف الأعباء المالية وتحسين تشكيلته للموسم المقبل.

خلال الموسم الحالي، شارك دي بول مع أتلتيكو مدريد في 21 مباراة في الليجا، سجل خلالها 3 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.