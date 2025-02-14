بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 14 فبراير 2025 05:49 مساءً - متابعة- يوسف اسماعيل

في عالم الأطعمة والمنتجات الغذائية، هناك العديد من المكونات التي يمكن أن تسبب ردود فعل حساسية لدى بعض الأشخاص. واحدة من هذه المكونات هي الكيوي، والذي قد يكون مفاجأة للبعض أن يكون سببًا لحساسية شديدة.

في هذه المقالة، سنستكشف أعراض حساسية الكيوي وكيفية التعامل معها.

أولاً، من المهم فهم أن حساسية الكيوي هي استجابة مناعية غير طبيعية للبروتينات الموجودة في هذه الفاكهة. عندما يتناول شخص ما الكيوي، تهاجم الجهاز المناعي هذه البروتينات، مما يؤدي إلى ظهور مجموعة من الأعراض المزعجة والخطيرة في بعض الحالات.

من أكثر الأعراض شيوعًا لحساسية الكيوي هي الطفح الجلدي والحكة. قد يظهر هذا الطفح على مناطق مختلفة من الجسم، مثل الوجه والذراعين والساقين. وقد يكون الطفح مصحوبًا بحكة شديدة مما يجعل الشخص يشعر بعدم الراحة.

بالإضافة إلى ذلك، قد تظهر أعراض أخرى مثل تورم الشفاه والحنجرة والأنف. هذا التورم يمكن أن يكون خطيرًا إذا حدث في الحنجرة، حيث قد يؤدي إلى صعوبة في التنفس. في حالات نادرة، قد تحدث ردود فعل تحسسية شديدة تؤدي إلى صدمة تحسسية (أنافيلاكسيس)، والتي تمثل حالة طبية طارئة تتطلب رعاية طبية فورية.

علاوة على ذلك، قد يعاني الأشخاص الذين لديهم حساسية للكيوي من أعراض جهازية، مثل الغثيان والإسهال والألم البطني. هذه الأعراض تنشأ عندما يتفاعل جهاز الهضم مع البروتينات الموجودة في الكيوي.

بالنسبة للتعامل مع حساسية الكيوي، فإن الخطوة الأولى هي تجنب تناول الكيوي بشكل كامل. يجب على الأشخاص الذين يعانون من هذه الحساسية قراءة المكونات بعناية عند شراء الأطعمة المصنعة للتأكد من عدم وجود الكيوي. بالإضافة إلى ذلك، قد يكون من المفيد التحدث إلى طبيب الحساسية للحصول على نصائح حول كيفية إدارة هذه الحالة بشكل أفضل.

في حالة حدوث رد فعل تحسسي شديد، من المهم التماس المساعدة الطبية الفورية. قد يكون من الضروري تناول أدوية مضادة للهستامين أو حقن الأدرينالين لوقف الردود الفعلية الخطيرة.