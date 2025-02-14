التعادل يحسم موقعة البطائح ودبا الحصن

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 14 فبراير 2025 05:49 مساءً - حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، مباراة البطائح وضيفه دبا الحصن، مساء اليوم، ضمن الجولة 16 من دوري أدنوك الإماراتي للمحترفين.

هدفي البطائح حملا توقيع كل من ديني بورغيس (د23)، وأناتول أبانغ (د38)، فيما سجل للضيوف كل من ميدانا كاساما (د3)، وأليون ندور (د90+5).

بهذه النتيجة، رفع البطائح رصيده إلى 12 نقطة في المركز 12، ورفع دبا الحصن رصيده إلى 10 نقاط في المركز 13.