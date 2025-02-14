أضرار استخدام خميرة البيرة لزيادة الوزن

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 14 فبراير 2025 05:49 مساءً - متابعة- يوسف اسماعيل

في عالم الصحة والتغذية، هناك الكثير من الادعاءات والمعلومات المضللة حول المكملات الغذائية وفوائدها. واحدة من هذه المكملات التي تحظى بشعبية واسعة هي خميرة البيرة. على الرغم من أن البعض يؤمن بفوائدها المزعومة لزيادة الوزن، إلا أن هناك أدلة علمية على أن خميرة البيرة قد تكون ضارة وتؤدي إلى زيادة الوزن بطريقة غير صحية.

في هذه المقالة، سنستكشف الأضرار المحتملة لاستخدام خميرة البيرة لزيادة الوزن.

أولاً، من المهم فهم أن خميرة البيرة هي مصدر غني بالكربوهيدرات والدهون. عند تناولها بكميات كبيرة، فإنها تؤدي إلى زيادة السعرات الحرارية التي تستهلكها. وهذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن بطريقة غير صحية. بدلاً من زيادة الوزن بطريقة متوازنة ومستدامة، قد تؤدي خميرة البيرة إلى تراكم الدهون في أماكن معينة من الجسم، مما قد يكون له آثار سلبية على الصحة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن خميرة البيرة تحتوي على كمية كبيرة من الكحول. وعندما يتم تناولها بانتظام، فإنها يمكن أن تؤدي إلى إدمان الكحول وزيادة الوزن المرتبطة به. وقد يكون هذا مشكلة خاصة للأشخاص الذين يحاولون زيادة الوزن بطريقة صحية، حيث قد تؤدي خميرة البيرة إلى عكس الجهود المبذولة.

علاوة على ذلك، لوحظ أن خميرة البيرة قد تسبب بعض المشكلات الصحية الأخرى، مثل زيادة مستويات الكوليسترول في الدم وارتفاع ضغط الدم. هذه الظروف الصحية قد تكون لها آثار سلبية طويلة الأمد على الجسم وقد تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

بالإضافة إلى ذلك، هناك دراسات تشير إلى أن خميرة البيرة قد تسبب مشكلات في الجهاز الهضمي، مثل الانتفاخ والغازات والإسهال. هذه الآثار الجانبية غير المرغوب فيها قد تؤثر سلبًا على الحالة الصحية العامة وجودة الحياة.