مخاطر استخدام زيت الحلبة على صحة جسمك

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 14 فبراير 2025 05:49 مساءً - متابعة- يوسف اسماعيل

في عالم الصحة والعافية، تنتشر الكثير من المنتجات الطبيعية التي يتم ترويجها على أنها علاجات سحرية أو بدائل آمنة للأدوية التقليدية. واحد من هذه المنتجات هو زيت الحلبة، والذي أصبح شائعًا جدًا في الآونة الأخيرة.

ومع ذلك، فإن هناك العديد من المخاطر والأضرار المحتملة المرتبطة باستخدام هذا الزيت والتي قد لا يدركها الكثير من الناس.

أولاً، من المهم أن ندرك أن زيت الحلبة يحتوي على مركبات كيميائية قوية مثل السابونينات والألكالويدات. هذه المركبات، إذا تم تناولها بكميات كبيرة أو لفترات طويلة، يمكن أن تؤدي إلى آثار جانبية خطيرة على الصحة. على سبيل المثال، قد يسبب زيت الحلبة تهيج المعدة والأمعاء وقد يؤدي إلى إسهال وغثيان شديدين. في بعض الحالات، قد يؤدي التعرض المفرط لهذه المركبات إلى مشاكل في الكبد والكلى.

بالإضافة إلى ذلك، هناك دلائل على أن زيت الحلبة قد يؤثر على الهرمونات في الجسم، وخاصة هرمون الإستروجين. هذا الأمر له آثار مهمة على صحة النساء، حيث قد يؤدي إلى اضطرابات في الدورة الشهرية وزيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي. كما أن بعض الدراسات أشارت إلى أن زيت الحلبة قد يكون له تأثيرات سلبية على الخصوبة والقدرة على الإنجاب.

علاوة على ذلك، فإن زيت الحلبة قد يتفاعل مع بعض الأدوية الأخرى، مما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة. على سبيل المثال، قد يؤثر على فعالية بعض الأدوية المضادة للاكتئاب أو مخففات التجلط. لذلك، من الضروري استشارة الطبيب قبل تناول زيت الحلبة، خاصة إذا كان الشخص يتناول أدوية أخرى.

من المهم أيضًا أن ننتبه إلى مصادر زيت الحلبة وطرق إنتاجه. لا تنظم الجهات الرقابية الصناعة بشكل كاف، مما يؤدي إلى وجود منتجات رديئة الجودة أو ملوثة في السوق. هذه المنتجات قد تحتوي على مواد كيميائية خطرة أو تركيزات عالية من المركبات النشطة بيولوجيًا، مما يزيد من خطر الآثار الجانبية.