جوارديولا: تعافينا من الهزيمة أمام ريال مدريد .. ونيوكاسل فريق صعب

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 14 فبراير 2025 04:52 مساءً - تحدث بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، عن مواجهة فريقه المقبلة أمام نيوكاسل، غداً السبت، في الجولة 25 من الدوري الإنكليزي.

وقال جوارديولا: “لقد تعافينا بعد الهزيمة أمام ريال مدريد ونمضي قدماً، الساعات القادمة واليوم التالي ستكون صعبة، لكن يجب أن يكونوا أفضل”.

وعن أداء نيوكاسل الجيد، أفاد: “لقد كانوا دائماً فريقاً صعباً منذ تولي إيدي هاو المسؤولية، لديهم أداء جيد وسرعة لا تصدق، إنه أمر يستحق الثناء”.

وأردف: “لقد قطعنا بعض الخطوات إلى الوراء مقارنة بالتقدم الذي أحرزناه في المواسم السابقة، لكننا في ملعبنا مع جمهورنا لذا سنحاول تحقيق الفوز”.

وعن جاك جريليش وإصابته، أفاد: “ليس سيئاً مثل أكانجي، لا أعرف ما إذا كان سيكون جاهزاً غداً، لا أعتقد ذلك، لكننا سنقيمه في الساعات القادمة”.

وعن نيكو جونزاليس، استطرد: “يتحسن يوماً بعد يوم، سيتم تقييمه أيضاً في غضون ساعات قليلة”.

وعن الصعوبات التي يواجهها الفريق، استرسل: “إنها ليست مشكلة واحدة، وإذا كانت كذلك، فسيكون من السهل حلها”.

وأكمل: “لقد كنا دائماً مرتاحين للغاية مع الكرة، والآن لم نعد كذلك، يتعين عليك الاعتماد على الحضور البدني، وقوتنا البدنية ليست مثل الفرق الأخرى”.

وتابع: “في كل مرة نحصل فيها على نتيجة، يكون المزاج أفضل لدى الجميع، لكن هذا الموسم كان كما كان وعلينا أن نحاول الحصول على نتائج أكثر”.

وأكمل: “نيوكاسل فريق به الكثير من التهديدات والأشياء الإيجابية وبرونو جيماريش واحد منهم، إنه يلعب بالفعل موسمين أو ثلاثة أو أربعة مواسم على مستوى عالٍ منذ وصوله من فرنسا”.

وتابع جوارديولا: “القوة البدنية التي يتمتعون بها والسرعة والكرات الطويلة والركلات الثابتة والخبرة والفريق القوي.. بالطبع، أهنئهم على تأهلهم لنهائي كأس كاراباو، لكن جزءاً من ذلك يعود للعب مباراة واحدة في الأسبوع وعدم اللعب في أوروبا، وعندما يحدث ذلك فإنهم يشكلون خطورة لا تصدق”.

وأتم: “لقد رأينا العام الذي لعب فيه نيوكاسل في الدوري الإنكليزي الممتاز فقط، ولم يلعب في أوروبا، وتأهل إلى دوري أبطال أوروبا وفي العام الذي تأهلوا فيه تعرضوا للعديد من الإصابات ولم يتأهلوا في الموسم الذي يليه، وسيظلون منافسين على المراكز الأربعة الأولى أو الخمسة الأولى حتى النهاية”.