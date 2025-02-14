أطعمة تعزز صحة دماغ الأطفال، منها الشوكولاتة الداكنة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 14 فبراير 2025 04:52 مساءً - تعتبر التغذية عنصرًا أساسيًا في دعم النمو العقلي للأطفال، حيث تساهم بعض الأطعمة في تعزيز التركيز والذاكرة. ومع تزايد انتشار الوجبات السريعة، يصبح من الضروري تضمين أطعمة غنية بالعناصر الغذائية المفيدة في النظام الغذائي للأطفال.

وفقًا لموقع “تايمز أوف إنديا”، إليك خمسة أطعمة تساهم في تعزيز وتحسين صحة دماغ الطفل:

**اللوز**

يُعتبر اللوز من الأطعمة المفيدة للذاكرة بفضل احتوائه على فيتامين E وأحماض أوميغا 3 الدهنية، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة التي تدعم صحة الدماغ. يُنصح بنقع 4-5 حبات من اللوز طوال الليل وتقديمها في الصباح على معدة فارغة.

**الجوز**

يشبه الجوز في شكله الدماغ، وهو غني بأحماض أوميغا 3 الدهنية التي تعزز الوظائف الإدراكية وتقلل من التوتر. يمكن تقديم 1-2 جوزة منقوعة للأطفال يوميًا، أو إضافتها إلى الزبادي والعصائر.

**الكركم**

يحتوي الكركم على مادة الكركمين التي تحسن من وظائف الدماغ وتساعد في مقاومة الالتهابات. يُفضل إضافته إلى الحليب الدافئ قبل النوم أو تحضيره كشاي مع الزنجبيل.

**التوت**

يُعتبر التوت غنيًا بمضادات الأكسدة وفيتامين “سي”، مما يعزز الذاكرة ويحمي خلايا الدماغ من التلف.