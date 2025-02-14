فوائد تناول الثوم النيء يومياً لصحة القلب

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 14 فبراير 2025 04:52 مساءً - يعتبر الثوم أكثر من مجرد مكون يضيف نكهة للأطباق، فهو غذاء مليء بالفوائد الصحية، خاصة عند تناوله نيئًا. يحتوي الثوم على مركبات قوية تعزز المناعة، تدعم صحة القلب، وتحمي الجسم من الأمراض.

وفقًا لموقع “تايمز أوف إنديا”، إليك أبرز الفوائد الصحية للثوم:

**تعزيز المناعة ومكافحة العدوى**

يتميز الثوم النيء بخصائصه المضادة للبكتيريا والفيروسات، حيث يحتوي على مركب “الأليسين” الذي يعزز جهاز المناعة ويساعد في مكافحة العدوى. وقد أظهرت الدراسات أن تناوله بانتظام يمكن أن يقلل من شدة وتكرار نزلات البرد والإنفلونزا.

**دعم صحة القلب وخفض ضغط الدم**

يُعرف ارتفاع ضغط الدم بأنه “القاتل الصامت”، ويمكن للثوم أن يساعد في تنظيمه من خلال توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب. كما يساهم الثوم في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) وزيادة الكوليسترول الجيد (HDL)، مما يعزز صحة القلب بشكل عام.

**إزالة السموم من الجسم**

يحتوي الثوم على مركبات كبريتية تساعد في تطهير الكبد من السموم وتقليل تأثير المعادن الثقيلة على الجسم، مما يسهم في حماية الأعضاء الحيوية.