شقيق إنجي مراد يكشف تفاصيل جديدة حول أسباب وفاتها

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 14 فبراير 2025 04:52 مساءً - كشف جمال مراد، شقيق الفنانة السورية الراحلة إنجي مراد، التي توفيت أثناء ولادتها في الشهر السابع داخل أحد مستشفيات العاصمة اللبنانية بيروت، عن تفاصيل جديدة تتعلق بأسباب وفاتها.

وقد أثار خبر رحيل إنجي، صباح الأحد الماضي، عن عمر يناهز 32 عامًا، ضجة كبيرة وأصبح حديث الساعة على مواقع التواصل الاجتماعي في الوطن العربي خلال الأيام الأخيرة.

روى شقيق الفنانة الراحلة تفاصيل حالتها الصحية منذ بداية الأزمة حتى وفاتها، موضحًا أن القصة بدأت عندما شعرت إنجي، الحامل في الشهر السابع، بارتفاع في درجة الحرارة نتيجة إصابتها بنزلة برد بسيطة، لكنها سرعان ما تعرضت لمضاعفات خطيرة.

وأضاف: “كانت حالة إنجي تبدو طبيعية في البداية، لكن بعد نقلها إلى المستشفى، بدأت تعاني من جلطات في الرئتين، تلاها ارتفاع في مستوى الدهون في القلب، مما أدى إلى امتلاء رئتيها بالدم، وهو ما استدعى قرار الأطباء بوضعها على جهاز التنفس الصناعي تحت العناية المركزة”.