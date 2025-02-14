محمد رمضان يثير الجدل مرة أخرى بسيارته الفاخرة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 14 فبراير 2025 03:55 مساءً - أشعل الفنان المصري محمد رمضان الجدل من جديد بعد نشره مقطع فيديو عبر حسابه على “إنستغرام”، يظهر فيه لحظة تجمع جمهوره حوله أثناء قيادته لسيارته الفاخرة الجديدة من طراز “تسلا”، التي تُعتبر من بين أغلى السيارات في العالم.

في الفيديو، ظهر عدد كبير من معجبيه من مختلف الأعمار خلال كواليس تصوير برنامجه الجديد “مدفع رمضان”، الذي من المقرر عرضه في موسم رمضان 2025 عبر قنوات المتحدة.

ما لفت الأنظار بشكل خاص كان تفاعل طفل نوبي، الذي لم يتمكن من حبس دموعه أثناء هتافه بحماس: “والله العظيم أنت نمبر وان.. والله أنت فنان”، بينما عبر أطفال آخرون عن إعجابهم به. وعلق رمضان على هذا المشهد قائلاً: “أنتم في الوريد”.

وفي خطوة لتعويض غيابه عن الدراما الرمضانية لعام 2025، أعلن محمد رمضان عن خوضه تجربة تقديم البرامج لأول مرة، مشيرًا إلى أن برنامجه سيُعرض بعد أذان المغرب على قناة dmc.