بسمة بوسيل تهاجم هالة سرحان.. ما القصة؟

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 14 فبراير 2025 03:55 مساءً - شنت الفنانة المغربية بسمة بوسيل هجومًا قويًا على الإعلامية هالة سرحان، ردًا على تصريحاتها المثيرة للجدل التي دافعت فيها عن الفنان تامر حسني، وذلك بعد التصريحات التي أدلت بها بوسيل بحق طليقها، والتي أثارت جدلًا واسعًا بين الجمهور وزملاء الفنانين.

وعبرت بسمة بوسيل عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها الرسمي في “إنستغرام” عن استيائها من تصريحات هالة سرحان، قائلة: “يبدو أن هالة سرحان تمر بأزمة فقدان الأضواء، فاختارت العودة إلى الساحة بأسلوب رخيص من خلال نشر العنصرية والتحريض، وهو أمر مؤسف”.

وأضافت بوسيل في منشورها: “بعض الإعلاميين يلجأون إلى أساليب رخيصة عندما يخفت نجمهم”.

وتابعت بوسيل قائلة: “دعيني أوضح لك شيئًا يا هالة، المغرب معروف بتاريخه العريق وحضاراته الراسخة، وشعبه العظيم الذي حقق إنجازات لا يمكن لأحد إنكارها، خاصة من أولئك الذين قضوا حياتهم في التملق”.

كما وصفت بسمة بوسيل مسيرة هالة سرحان الإعلامية بأنها “مفبركة”، مشيرة إلى أنها ترى أن الإعلامية المصرية قضت سنوات طويلة في تقديم البرامج.