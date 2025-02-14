أنشيلوتي: متعبٌ من قضية فينيسيوس جونيور!

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 14 فبراير 2025 03:55 مساءً - تحدث كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، عن مواجهة فريقه أمام أوساسونا، غداً السبت، في الجولة 24 من الدوري الإسباني.

وفي المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، قال أنشيلوتي: “نحن بخير، متحمسون. إنها فرصة للحفاظ على الصدارة، لكنها ستكون صعبة. لقد غادرنا مانشستر بشكل جيد والآن حان الوقت لتأكيد مشاعرنا”.

ورداً على سؤال “هل سئمت من قضية فينيسيوس جونيور؟”.. أجاب: “أنا مُتعب نعم ولكنني لست قلقاً. أراه سعيداً ونحن سعداء به. إنه موضوع يتم الحديث عنه في الخارج وليس هنا وهو لا يفعل ذلك أيضاً”.

وأضاف: “يرغب فينيسيوس في القيام بالأمور بشكل جيد، كما كان الحال أمام مانشستر سيتي وسيستمر في ذلك، لأنه بدأ في الوصول إلى حالة بدنية جيدة بعد الإصابات التي لحقت به. أراه متحمساً جداً. في المباراة ضد السيتي كان تحت ضغط كبير وصنع الفارق”.

وعن جود بيلينجهام، أوضح: “لديه شخصية. إنه صغير جداً ويملك كل المقومات ليكون أحد قادة هذا النادي”.

وعن راؤول أسينسيو ومدى قدرته ليصبح ركيزة أساسية للفريق، أوضح: “لا يوجد شيء لا يقبل الجدل هنا ولكنه يظهر شخصيته وسماته أمام منافسين أقوياء ومتطلبين، إنه يبلي بلاءً حسناً وبالطبع سوف يتنافس مع البقية ليكون لاعباً أساسياً”.

وعن إصابة أنطونيو روديجر ودافيد ألابا، أفاد: “حالتهم تتحسن وسيواصلون التدريبات الفردية حتى يوم الاثنين وسيكونون متاحين للمشاركة في مواجهة مانشستر سيتي بما في ذلك لوكاس فاسكيز”.

وعن إمكانية أن تشكل السعودية خطراً على أوروبا، علق قائلاً: “لا ينبغي أن يكون الوضع في السعودية مفاجئاً. إنهم يتحضرون لاستضافة كأس العالم 2034 وهم في لحظة تنافسية، على الرغم من أنها أقل من أوروبا في الوقت الراهن ولكن في المستقبل سنرى”.

وعن إمكانية التتويج بلقب الدوري الإسباني للمرة الثانية توالياً، أتم: “من الصعب بعض الشيء أن أقول ذلك، لكن المنافسة عالية جداً. هناك فرق مثل أتلتيكو مدريد أو برشلونة فهي تقاتل كل عام. ليس من السهل تكرار ذلك بسبب المنافسة”.