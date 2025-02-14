كيف نصحت نادين نسيب نجيم النساء بمناسبة عيد الحب؟

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 14 فبراير 2025 03:55 مساءً - وجهت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم نصيحة للنساء بمناسبة عيد الحب، حيث شجعتهن على الاحتفال بهذه المناسبة حتى لو كن عازبات أو غير مرتبطات عاطفياً.

وفي رسالة عبر صفحتها الرسمية على إنستغرام، دعت نادين، التي انفصلت عن خطيبها ناريك قبل عدة أشهر، النساء إلى عدم التظاهر بالحزن بسبب عدم وجود شريك عاطفي، وطالبتهن بالاحتفال وقضاء أوقات ممتعة في عيد الحب.

وأضافت نادين في منشورها: “كلنا بالهوا سوا، عيد الحب ليس مقتصراً على الحب والغرام، ولا يخص الشباب والمتزوجين فقط”.

وتابعت قائلة: “عيد الحب يمكن أن يكون بين الأصدقاء، أو بين الأم وأبنائها، أو حتى بينك وبين نفسك”.

كما أكدت نادين على أهمية الاحتفال بعيد الحب بشكل دوري، مشيرة إلى أن الاحتفال بالحب لا يقتصر على يوم 14 فبراير فقط.

واختتمت نصيحتها للنساء بالقول: “تذكري أن هذا الفلانتين هو لكِ فقط، اعتني بنفسك، احجزي في منتجع صحي، واحتفلي بجمالك مع أصدقائك خلال وجبة غداء مميزة”.