فجر السعيد والعراق: “اعتذار علني” ينهي أزمة السجن قبل التنفيذ

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 14 فبراير 2025 02:53 مساءً - متابعة- بتول ضوا

في تطور مفاجئ وغير متوقع، انتهت الأزمة التي نشبت بين الإعلامية الكويتية فجر السعيد والعراق، وذلك قبل أن يتم تنفيذ حكم حبسها لمدة ثلاث سنوات. وقد جاء هذا الحل من خلال “اعتذار علني” تقدمت به السعيد، مما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الإعلامية والقانونية.

تعود جذور الأزمة إلى تصريحات مسيئة أطلقتها فجر السعيد بحق العراق وشعبه، والتي أثارت غضباً واسعاً في الأوساط العراقية. وعلى إثر هذه التصريحات، تم رفع دعوى قضائية ضدها في العراق، حيث أصدرت المحكمة حكماً بسجنها لمدة ثلاث سنوات.

وبعد صدور الحكم، بدأت الوساطات والمساعي الحميدة من قبل شخصيات بارزة في الكويت والعراق، بهدف حل الأزمة وتجنب تنفيذ حكم السجن. وقد أسفرت هذه الجهود عن تقديم فجر السعيد لاعتذار علني عبر وسائل الإعلام، أعربت فيه عن أسفها وندمها على تصريحاتها السابقة، وتأكيد احترامها للشعب العراقي وتاريخه وحضارته.

وقد لقيت هذه الخطوة ترحيباً من قبل العديد من العراقيين، الذين اعتبروا أن الاعتذار العلني يمثل اعترافاً بالخطأ وتراجعاً عنه، ويفتح الباب لصفحة جديدة من العلاقات بين البلدين.

إلا أن البعض الآخر اعتبر أن الاعتذار غير كافٍ، وطالب بضرورة تنفيذ حكم القضاء، مؤكدين على أهمية احترام القوانين وعدم الإساءة إلى الشعوب الأخرى.

وفي النهاية، يبقى السؤال المطروح: هل سيؤدي هذا “الاعتذار العلني” إلى إنهاء الأزمة بشكل كامل، أم أنه سيظل مجرد خطوة أولية نحو تجاوز الخلافات وتصفية النفوس؟ الأيام القادمة ستكشف لنا المزيد.