نقابة الفنانين السوريين تنعي الفنان هاني السعدي

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 14 فبراير 2025 02:53 مساءً - متابعة- بتول ضوا

نعى فرع دمشق لنقابة الفنانين السوريين الفنان القدير هاني السعدي، الذي وافته المنية تاركًا وراءه إرثًا فنيًا غنيًا وأثرًا عميقًا في قلوب محبيه وزملائه.

الفنان هاني السعدي، الذي كان أحد أعمدة الفن السوري، قدّم خلال مسيرته الفنية الطويلة العديد من الأعمال التي تركت بصمة لا تُنسى في تاريخ الدراما والمسرح السوري. كان يتمتع بموهبة فريدة وقدرة على تجسيد الشخصيات بشكلٍ مميز، مما جعله أحد أبرز الوجوه الفنية في سوريا.

وسيُعلن لاحقًا عن موعد تشييع الجثمان ومراسم الدفن، بالإضافة إلى موعد التعزية، حيث سيتم استقبال المعزين لتقديم واجب العزاء للفقيد الكبير.