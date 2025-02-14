ميكيل أرتيتا: إصابة كاي هافيرتز ضربة كبيرة وسنعمل على إيجاد الحلول

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 14 فبراير 2025 01:56 مساءً - تحدث ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال، عن مواجهة فريقه المقبلة أمام ليستر سيتي، غداً السبت، في الجولة 25 من الدوري الإنكليزي.

وفي مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، قال المدرب الإسباني: “نتطلع إلى التحسن خلال الأسابيع المقبلة، لكن علينا التأقلم دائماً مع اللاعبين المتاحين لدينا”.

وعن ليستر سيتي، أكد: “نعلم مدى صعوبة اللعب أمام ليستر، أعرف فان نيستلروي جيداً والطريقة التي يُعد بها فريقه للمباريات”.

وأضاف: “مع تكدس المباريات، تصبح الإصابات أمراً لا مفر منه، التوتر والإرهاق يتراكم، والجدول الزمني المزدحم يفاقم الوضع، الإصابات العضلية باتت أكثر شيوعاً، وهذا تحدٍ علينا التعامل معه”.

وعن إصابة كاي هافيرتز، أوضح: “تعرض كاي للإصابة أثناء محاولة إيقاف تسديدة بعد انتهاء الحصة التدريبية، شعر بآلام في أوتار الركبة، وكانت بمثابة ضربة كبيرة لنا، خاصة في ظل الغيابات الأخرى التي نعاني منها”.

وتابع: “أي فريق في الدوري يخسر أربعة لاعبين في خط الهجوم سيواجه صعوبات كبيرة، وعلينا إيجاد الحلول المناسبة”.

وأتم: “علينا تغيير بعض الأمور في أسلوب لعبنا، لكن ذلك قد يفتح الباب أمام فرص جديدة، لدينا لاعبون مبدعون قادرون على إحداث الفارق في المواجهات الفردية وخلق المشاكل للخصوم”.