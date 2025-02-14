جوجل تُحدث ثورة في عالم الذكاء الاصطناعي بإطلاق “جيميني برو” مدعم بميزة “التفكير”

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 14 فبراير 2025 01:56 مساءً -

متابعة- بتول ضوا

في خطوة مفاجئة وغير مسبوقة، أعلنت شركة جوجل عن إطلاق نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد “جيميني برو” الذي وصفته بأنه “قفزة نوعية” في مجال الذكاء الاصطناعي. ويتميز هذا النموذج بقدرات فائقة في فهم اللغة الطبيعية، والتعلم العميق، والاستنتاج المنطقي، مما يجعله قادراً على إنجاز مهام معقدة لم تكن ممكنة من قبل.

ولم تكتف جوجل بذلك، بل أضافت ميزة “التفكير” إلى تطبيقها الشهير “جيميني”، مما يتيح للمستخدمين تجربة تفاعلية أكثر ذكاءً ومرونة. وباستخدام هذه الميزة، يمكن لتطبيق “جيميني” أن يفكر بشكل منطقي، ويحل المشكلات، ويقدم إجابات دقيقة ومفصلة، مما يجعله مساعداً شخصياً ذكياً لا غنى عنه.

ويأتي هذا الإعلان في وقت يشهد فيه عالم الذكاء الاصطناعي تطورات متسارعة، حيث تتنافس الشركات على تقديم أفضل التقنيات والابتكارات. وتعتبر جوجل من الشركات الرائدة في هذا المجال، حيث تسعى باستمرار إلى تطوير نماذج ذكاء اصطناعي أكثر تطوراً وذكاءً.

ومن المتوقع أن يحدث إطلاق “جيميني برو” و”التفكير” ثورة في عالم الذكاء الاصطناعي، حيث سيساهمان في تحسين تطبيقات وخدمات مختلفة، مثل الترجمة الآلية، والبحث عبر الإنترنت، والمساعدات الشخصية الذكية، وغيرها. كما أنهما سيفتحان الباب أمام تطبيقات جديدة لم تكن ممكنة من قبل، مثل الروبوتات الذكية التي تستطيع التفكير واتخاذ القرارات، والأنظمة الذكية التي تستطيع تحليل البيانات المعقدة وتقديم رؤى قيمة