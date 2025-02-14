ديشامب يتحدث عن خططه بعد رحيله عن المنتخب الفرنسي

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 14 فبراير 2025 12:55 مساءً - أكد ديديه ديشامب، مدرب المنتخب الفرنسي، أنه منفتح على تدريب أي نادٍ أو منتخب بعد رحيله عن المنتخب الفرنسي.

وكان ديشامب أعلن رحيله عن تدريب منتخب الديوك بعد كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة، كندا والمكسيك.

وقال ديشامب في مقابلة مع صحيفة “ليكيب” الفرنسية: “تدريب البي إس جي؟ لا أغلق الباب أمام أي خيار”.

وأضاف: “ولكن ليس لدي خطط معينة في الوقت الحالي”.

وأتم بهذا الشأن: “بناء على العروض التي أتلقاها، سأختار وجهتي القادمة، فأنا لن أحرم نفسي من خيارات محددة”.