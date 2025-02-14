نيمار يستهدف العودة لنادي برشلونة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 14 فبراير 2025 11:54 صباحاً - كشف تقرير صحفي، أن البرازيلي، نيمار جونيور، نجن سانتوس، يخطط للعودة إلى نادي برشلونة، خلال الفترة المقبلة.

نيمار فسخ عقده بالتراضي مع نادي الهلال السعودي، خلال فترة الميركاتو الشتوي، وانضم لصفوف سانتوس بعقد لمدة 6 أشهر.

ووفقاً لما ذكرته إذاعة “كادينا سير” الإسبانية، فإن نيمار لا ينوي البقاء في سانتوس، إذ يسعى للعودة إلى الكرة الأوروبية، ووجهته المثالية ستكون برشلونة.

ويأمل نيمار أن يستعيد أفضل مستوياته مع سانتوس، من أجل جذب انتباه الأندية الأوروبية الكبرى، وبالتحديد نادي برشلونة، كما يطمح للعودة لقائمة المنتخب البرازيلي والتواجد في كأس العالم 2026.

حتى الآن، شارك نيمار مع سانتوس في 3 مباريات ضمن الدوري البرازيلي، ولكنه لم يسجل أو يصنع أي هدف.