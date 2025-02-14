ديشامب: زيدان مرشح لتدريب منتخب فرنسا

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 14 فبراير 2025 11:54 صباحاً - أكد ديديه ديشامب، مدرب المنتخب الفرنسي، أن مواطنه زين الدين زيدان، يعتبر المرشح الأبرز، لخلافته بتدريب منتخب الديوك.

وكان ديشامب أعلن في وقت سابق، أنه سيرحل عن منصبه كمدرب لمنتخب فرنسا، بعد كأس العالم 2026، التي ستقام في الولايات المتحدة، كندا والمكسيك.

وقال ديشامب في مقابلة مع صحيفة “ليكيب” الفرنسية: “زيدان مرشح جيد وطبيعي، ومتوقع أيضاً لخلافتي، لكن لا أعرف ما إذا كان يرغب في ذلك أم لا”.

وأضاف: “هذا قرار يخص زيدان، وفيليب ديالو رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم”.

جدير بالذكر، أن زيدان منذ رحيله عن تدريب ريال مدريد، صيف 2021، لم يتولَ مسؤولية تدريب أي نادٍ أو منتخب.