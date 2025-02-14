5 أطعمة تُهدد صحة الحامل والجنين

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 14 فبراير 2025 11:54 صباحاً - تغذية الحامل: ما يجب تجنبه لضمان صحة الجنين

من المعروف أن التغذية السليمة تلعب دوراً حيوياً في صحة المرأة الحامل وجنينها. ومع ذلك، هناك بعض الأطعمة التي يجب تجنبها أثناء فترة الحمل لضمان سلامة الأم والطفل. في هذه المقالة، سنلقي الضوء على بعض هذه الأطعمة وسبب خطورتها.

1. الأسماك الغنية بالزئبق

الأسماك مصدر ممتاز للبروتين وأحماض أوميغا-3 الدهنية، ولكن بعض الأنواع منها تحتوي على نسبة عالية من الزئبق. الزئبق قد يؤدي إلى تلف الدماغ والجهاز العصبي للجنين. يُفضل تجنب الأسماك مثل سمك القرش، وزعنفة السمكة، والمكريل.

2. الأطعمة غير المطبوخة جيداً

اللحم النيء أو المطبوخ بشكل غير كافٍ والنقانق قد تحتوي على بكتيريا وجراثيم مثل السلمونيلا والليستيريا، التي يمكن أن تسبب تسمم غذائي خطير للأم وتؤذي الجنين. تأكدي من طهي اللحوم والدواجن والأسماك على درجة حرارة مناسبة لتقليل الخطر.

3. البيض النيء أو الغير مطبوخ بالكامل

البيض النيء أو الأطعمة التي تحتوي عليه مثل بعض أنواع المايونيز محلية الصنع قد تحتوي على بكتيريا السلمونيلا. لذلك، يجب تجنب تناول البيض غير المطبوخ كاملاً وتأكد دائماً من نضجه جيداً.

4. منتجات الألبان غير المبسترة

منتجات الألبان مثل الحليب غير المبستر وأنواع جبن معينة تحتوي على الليستيريا، وهي بكتيريا تشكل تهديداً كبيراً قد يؤدي إلى الإجهاض أو ولادة جنين ميت أو أمراض خطيرة بعد الولادة. تحققي دائماً من أن منتجات الألبان التي تستهلكينها تكون مبسترة.

5. الكافيين بجرعات زائدة

بينما لا يعتبر الكافيين خطراً بشكل نسبي إذا تم استهلاكه بكميات معتدلة، فإن تناول كميات كبيرة منه يمكن أن يرتبط بزيادة خطر الإجهاض أو ولادة طفل بوزن قليل. يُنصح بمحدودية تناول الكافيين إلى أقل من 200 ملغ يومياً، وهو ما يعادل تقريباً كوبين من القهوة.

خلال الحمل، توفر التغذية الجيدة الأساس لصحة الأم والجنين. من المهم البقاء على اطلاع بالنصائح الغذائية والابتعاد عن الأطعمة التي قد تضر بك أو بطفلك. من الأفضل دائماً التشاور مع طبيبك أو مختص تغذية للحصول على نصائح مخصصة تلائم حالتك الخاصة.