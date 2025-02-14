الدوري الفرنسي (22): بريست يستقبل أوكسير

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 14 فبراير 2025 10:53 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يحلّ فريق أوكسير ضيفاً على ستاد بريست، اليوم الجمعة، الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة، في افتتاح منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الفرنسي بكرة القدم.

يتواجد فريق بريست قبل مباراة اليوم في المركز الثامن بـ 31 نقطة، فيما يتواجد فريق أوكسير في المركز الحادي عشر بـ 24 نقطة.

ويتصدر باريس سان جيرمان ترتيب فرق الدوري الفرنسي بـ 53 نقطة، يليه مارسيليا بـ 43 نقطة، ولكل من نيس وموناكو 37 نقطة.