وصفة ولا أشهى لتحضير كيكة التفاح بالقرفة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 14 فبراير 2025 09:56 صباحاً - مقدمة

إذا كنت تبحث عن وصفة جديدة وشهية لتحلية تجمع بين نكهة التفاح المنعشة والدفء الذي تمنحه القرفة، فإليك هذه الوصفة السهلة واللذيذة لتحضير كيكة التفاح بالقرفة. هذه الكيكة مثالية لتقديمها في المناسبات العائلية أو كوجبة خفيفة مع الشاي أو القهوة. ستحب رائحة التفاح الممزوجة بالقرفة التي تملأ المنزل أثناء تحضيرها.

المكونات

لتحضير خليط الكيكة:

2 كوب من الدقيق

1 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر

نصف ملعقة صغيرة من الملح

1 ملعقة صغيرة من القرفة

نصف كوب من الزبدة (في درجة حرارة الغرفة)

1 كوب من السكر

2 بيض

1 ملعقة صغيرة من الفانيليا

1 كوب من الحليب

2 تفاح متوسط الحجم، مقشر ومقطع إلى مكعبات صغيرة

لتحضير طبقة القرفة والسكر:

نصف كوب من السكر البني

1 ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة

طريقة التحضير

تحضير خليط الكيكة:

سخني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية (350 فهرنهايت). في وعاء، اخلطي الدقيق، البيكنج بودر، الملح، والقرفة جيداً. في وعاء آخر، اخفقي الزبدة والسكر حتى يصبح الخليط كريميًا وهشًا. أضيفي البيض واحداً تلو الآخر مع الاستمرار في الخفق، ثم أضيفي الفانيليا. بالتناوب، أضيفي خليط الدقيق والحليب إلى خليط الزبدة، وامزجي حتى تتجانس جميع المكونات. أضيفي مكعبات التفاح إلى الخليط وقلبي بلطف.

تحضير الكيكة:

في وعاء صغير، اخلطي السكر البني والقرفة ثم ضعي نصف الكمية في قاع قالب الكيكة المدهون بالزبدة. صبي خليط الكيكة فوق السكر البني والقرفة في القالب. رشي ما تبقى من خليط السكر والقرفة فوق الخليط في القالب. اخبزي الكيكة في الفرن لمدة 30-35 دقيقة، أو حتى يخرج عود الأسنان نظيفاً عند غرسه في وسط الكيكة.

نصائح للتقديم

تُقدَّم كيكة التفاح بالقرفة ساخنة أو باردة مع رشها بالقليل من السكر المطحون على الوجه، ويمكن إضافة الكريمة المخفوقة أو الآيس كريم بجانبها لتعزيز النكهة. استمتع بتذوق قطعة من الجنة في كل قضمة!