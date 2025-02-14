لا تهملها.. جسمك يرسل لك إشارات تنذرك بنقص الكولاجين

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 14 فبراير 2025 09:56 صباحاً -

متابعة- بتول ضوا

الكولاجين هو بروتين أساسي يلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على صحة الجلد والمفاصل والعظام والأنسجة الضامة. مع التقدم في العمر، يبدأ الجسم في إنتاج كميات أقل من الكولاجين، مما قد يؤدي إلى ظهور بعض العلامات والأعراض التي تشير إلى نقصه. في هذا المقال، سنتناول أبرز الإشارات التي يرسلها الجسم والتي تدل على نقص الكولاجين، وكيفية التعامل مع هذه المشكلة.

1. تجاعيد الجلد: يعتبر ظهور التجاعيد من أولى العلامات التي تدل على نقص الكولاجين، حيث يفقد الجلد مرونته وليونته مع مرور الوقت.

2. آلام المفاصل: يلعب الكولاجين دورًا هامًا في الحفاظ على صحة الغضاريف التي تحمي المفاصل. عندما ينخفض مستوى الكولاجين، قد تشعر بآلام وتصلب في المفاصل.

3. ضعف العظام: يساهم الكولاجين في تقوية العظام والحفاظ على كثافتها. نقص الكولاجين قد يزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام.

4. مشاكل في الشعر والأظافر: قد يصبح الشعر أكثر جفافًا وتقصفًا، وقد تظهر علامات الضعف على الأظافر وتصبح أكثر عرضة للتكسر.

5. بطء التئام الجروح: يلعب الكولاجين دورًا هامًا في عملية التئام الجروح. نقص الكولاجين قد يؤخر شفاء الجروح والإصابات.

1. تناول الأطعمة الغنية بالكولاجين: توجد بعض الأطعمة التي تحتوي على الكولاجين، مثل مرق العظام والجيلاتين والأسماك الدهنية.

2. تناول المكملات الغذائية: يمكن تناول مكملات الكولاجين لتعويض النقص في الجسم. يفضل استشارة الطبيب قبل تناول أي مكمل غذائي.

3. الحفاظ على نظام غذائي صحي: يجب تناول نظام غذائي متوازن وغني بالفيتامينات والمعادن التي تعزز إنتاج الكولاجين في الجسم.

4. تجنب العوامل التي تسرع فقدان الكولاجين: يجب تجنب التعرض المفرط لأشعة الشمس والتدخين، حيث يمكن أن يؤديا إلى تكسير الكولاجين في الجلد.