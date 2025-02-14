الدوري البرتغالي (22): بوافيستا يستضيف أمادورا

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 14 فبراير 2025 09:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يحل فريق إستريلا أمادورا ضيفاً على بوافيستا، اليوم الجمعة، ابتداء من الساعة 23:15 بتوقيت مكة المكرمة، في افتتاح منافسات المرحلة الثانية والعشرين من الدوري البرتغالي بكرة القدم.

يتواجد فريق بوافيستا قبل مباراة اليوم في المركز الأخير بـ 12 نقطة، ويتواجد فريق غستريلا أمادورا في المركز السادس عشر بـ 17 نقطة.

ويتصدر فريق سبورتينغ لشبونة ترتيب فرق الدوري البرتغالي بـ 51 نقطة، يليه فريق بنفيكا بـ 47 نقطة، وفي المركز الثالث فريق بورتو بـ 43 نقطة.