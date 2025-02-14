طريقة صنع المارشميلو الطبيعي في المنزل دون جلاتين

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 14 فبراير 2025 08:57 صباحاً - المكونات الأساسية لتحضير المارشميلو الطبيعي

يعتبر المارشميلو من الحلوى المحببة للكثيرين حول العالم، وعادةً ما يُحضر باستخدام الجلاتين، ولكن هناك طرق بديلة لصنعه بدون استخدام الجلاتين، وسنستعرض هنا طريقة طبيعية وبسيطة لتحضير المارشميلو في المنزل.

المكونات المطلوبة

1 كوب من الماء البارد

3 ملاعق كبيرة من مسحوق الآغار (بديل الجلاتين)

2 كوب من السكر الناعم

1 كوب من شراب الذرة الخفيف

ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا

رشة من الملح

سكر بودرة ونشا الذرة للتزيين

خطوات تحضير المارشميلو الطبيعي

تحضير مزيج الآغار

في البداية، يجب تحضير مزيج الآغار عن طريق إذابة مسحوق الآغار في نصف كوب من الماء البارد. يُترك المزيج ليجانس جيدًا لمدة تتراوح بين 5 إلى 10 دقائق حتى يتمازج بالكامل.

إعداد الشراب السكري

في قدر متوسط الحجم، يُخلط السكر، وشراب الذرة، والنصف الآخر من الماء. يُسخن الخليط على نار متوسطة حتى يبدأ بالغليان.

إضافة الآغار ومكونات النكهة

بمجرد أن يغلي الشراب السكري، يُضاف خليط الآغار مباشرة مع التحريك المستمر. يُترك الخليط على النار حتى يثقل قوامه. يُرفع الخليط عن النار ويُضاف خلاصة الفانيليا ورشة الملح، ومن ثم يُخفق جيدًا باستخدام خلاط كهربائي.

تكوين الشكل النهائي للمارشميلو

يُسكب الخليط في قالب مغطى بورق الخبز ومدهون بقليل من الزيت. يُترك ليبرد تمامًا في درجة حرارة الغرفة، ثم يوضع في الثلاجة لمدة 4 ساعات أو حتى يتماسك تمامًا.

التقطيع والتقديم

بمجرد أن يتماسك المارشميلو، يُخرج من القالب ويُقطع إلى مكعبات متساوية. يُغمس كل مكعب في خليط من السكر البودرة ونشا الذرة لتجنب الالتصاق.

نصائح إضافية

– لضمان الحصول على المارشميلو بنكهة أفضل، يمكن إضافة ملعقة صغيرة من خلاصة الفاكهة مثل الفراولة أو البرتقال حسب الرغبة.

– لضمان تجانس الخليط، يفضل استخدام خلاط كهربائي عالي السرعة لمدة لا تقل عن 10 دقائق ليصبح المارشميلو هشًا وخفيفًا.

الآن يمكنك الاستمتاع بالمارشميلو الطبيعي واللذيذ المحضر في المنزل بكل سهولة وبدون جلاتين، والاستمتاع به كتسالي مع الأهل والأصدقاء أو إضافته إلى الحلويات المفضلة لديك.