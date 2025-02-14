الدوري الإسباني (24): جيرونا وخيتافي افتتاحاً

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 14 فبراير 2025 08:57 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يفتتح فريقا جيرونا وخيتافي منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني بكرة القدم، اليوم الجمعة، الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة.

يتواجد فريق جيروناقبل هذه المباراة في المركز التاسع بـ 31 نقطة، فيما يتواجد فريق خيتافي في المركز الرابع عشر بـ 27 نقطة.

ويتصدر ريال مدريد ترتيب فرق الدوري الإسباني بـ 50 نقطة يليه أتلتيكو مدريد بـ 49 نقطة، برشلونة بـ 48 نقطة، أتلتيك بلباو بـ 44 نقطة، وفياريال بـ 40 نقطة.