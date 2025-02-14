هل تعلم؟ هذه الأطعمة قبل النوم قد تكون سر زيادة وزنك!

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 14 فبراير 2025 08:57 صباحاً -

متابعة- بتول ضوا

النوم هو أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر على صحتنا العامة، بما في ذلك وزننا. تناول بعض الأطعمة قبل النوم يمكن أن يعيق عملية التمثيل الغذائي ويؤدي إلى زيادة الوزن. في هذا المقال، سنستعرض الأطعمة التي يجب تجنبها قبل النوم للحفاظ على وزن صحي.

1. الأطعمة الغنية بالسكريات: الحلويات والمشروبات السكرية ترفع مستويات السكر في الدم بسرعة، مما يعيق قدرة الجسم على حرق الدهون أثناء النوم. كما أن السكريات تزيد من الطاقة الفورية التي قد تؤدي إلى صعوبة في النوم.

2. الكربوهيدرات المكررة: الخبز الأبيض والمعكرونة والأرز الأبيض تتحول بسرعة إلى سكريات في الجسم، مما قد يؤدي إلى تخزين الدهون إذا لم يتم حرقها.

3. الأطعمة الدسمة والمالحة: الوجبات السريعة والأطعمة المقلية تحتوي على نسبة عالية من الدهون غير الصحية والأملاح، مما يسبب احتباس السوائل وزيادة الوزن.

4. الكافيين: القهوة والشوكولاتة الداكنة تحتوي على الكافيين الذي قد يؤخر النوم ويؤثر على جودته، مما يعيق عملية التمثيل الغذائي.

5. الأطعمة الحارة: الأطعمة الحارة يمكن أن تسبب حرقة المعدة وتؤثر على جودة النوم، مما يجعل الجسم أقل كفاءة في حرق الدهون.

– اختر وجبات خفيفة: مثل الزبادي قليل الدسم أو المكسرات غير المملحة.

– تجنب الأكل قبل النوم بساعتين: لإعطاء الجسم وقتًا لهضم الطعام.

– اشرب الماء: بدلًا من المشروبات السكرية أو الغازية