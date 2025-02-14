أدعية ليلة النصف من شعبان وأهميتها الروحية

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 14 فبراير 2025 08:57 صباحاً -

متابعة- بتول ضوا

ليلة النصف من شعبان هي ليلة مباركة يحتفل بها المسلمون حول العالم، حيث يُعتقد أنها ليلة يُغفر فيها الذنوب ويُقدّر فيها الأرزاق. تُعد هذه الليلة فرصة عظيمة للتضرع إلى الله والدعاء بأدعية خاصة، طلبًا للمغفرة والرحمة والبركة.

1. دعاء المغفرة: “اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني”.

2. دعاء الرزق: “اللهم ارزقني من فضلك الواسع رزقًا حلالًا طيبًا، وبارك لي فيما رزقتني”.

3. دعاء التوبة: “اللهم إني أتوب إليك من كل ذنب عملته، وأعوذ بك من كل شر قدّمت”.

4. دعاء الحفظ والسلامة: “اللهم احفظني بحفظك، واجعلني تحت عينك، واصرف عني كل سوء”.

5. دعاء عام: “اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبادك الصالحون، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبادك المخلصون”.

– ليلة الغفران: يُعتقد أن الله يغفر في هذه الليلة لعباده التائبين.

– ليلة تقدير الأرزاق: يُقدّر فيها أرزاق العباد وأعمارهم.

– فرصة للتجديد الروحي: تُعد فرصة للتوبة والرجوع إلى الله