حيل ذكية لتقشير الثوم بسرعة و دون عناء

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 14 فبراير 2025 08:57 صباحاً - أهمية الثوم في المطبخ

الثوم هو أحد العناصر الأساسية في معظم المطابخ حول العالم ليس فقط لمذاقه الفريد ولكن أيضًا لفوائده الصحية العديدة. يُعتبر الثوم عنصرًا سهل الاستخدام في مختلف الأطباق, بدءًا من السلطات وحتى الأطباق المطهية المعقدة. ومع ذلك، فإن عملية تقشير فصوص الثوم قد تكون مزعجة للبعض لأنها تأخذ وقتًا وتترك رائحة على اليدين.

تقنية تنظيف الثوم بالأواني

إحدى الطرق الذكية والفعالة لتقشير الثوم بسرعة هي استخدام الأواني. كل ما عليك فعله هو وضع الفصوص التي ترغب في تقشيرها بين وعاءين أو في مرطبان وقم بهزها بقوة لبضع ثوان. هذا الاحتكاك سيساعد في إزالة القشرة بكل سهولة. ما سيتبقى لك هو فصوص نظيفة جاهزة للاستعمال.

النقع السريع في الماء

طريقة أخرى مفيدة للتقشير هي نقع الفصوص في ماء دافئ أو ماء بارد لمدة قصيرة. هذا يساعد على تليين القشرة مما يسهل إزالتها باستخدام اليدين دون بذل جهد كبير. يمكنك أيضًا استخدام هذه الطريقة لتحضير كميات كبيرة من الثوم في وقت قصير.

طرق تقشير الثوم باستخدام الأدوات

هناك العديد من الأدوات في السوق التي تم تصميمها خصيصاً لتسهيل عملية تقشير الثوم. فيما يلي بعض الأدوات الشائعة التي يمكن أن تساعد في ذلك:

الكسارة الثومية: تُستخدم هذه الأداة لضغط الفصوص وتقشيرها في نفس الوقت. يمكنك فقط وضع الفص داخل الأداة والضغط عليها لتخرج القشرة ويظل الثوم المهروس جاهزاً للاستخدام.

تُستخدم هذه الأداة لضغط الفصوص وتقشيرها في نفس الوقت. يمكنك فقط وضع الفص داخل الأداة والضغط عليها لتخرج القشرة ويظل الثوم المهروس جاهزاً للاستخدام. الأكياس السيليكونية: هذه الأداة تعمل بوضع فص الثوم بداخلها، ومن ثم القيام بدحرجتها على سطح صلب. حركة الدحرجة تساعد في إزالة القشرة من الفص.

استخدام تقنيات الطهي لتسهيل التقشير

إذا لم تكن بحاجة إلى الثوم الكامل وترغب في طهيه، يمكنك شوي أو غلي الفصوص قليلاً. ستساهم الحرارة في تخفيف القشرة مما يسهل تقشيرها لاحقًا دون أي عناء.

نصائح للحفاظ على رائحة اليدين بعد التقشير

بعد التعامل مع الثوم، قد تبقى رائحة نفاذة على اليدين. لحل هذه المشكلة، يمكنك فرك يديك بخليط من الملح وعصير الليمون، أو استخدام صابون معدني مصمم لإزالة الروائح القوية.

أتمنى أن تكون هذه الحيل قد ساعدتك في تقشير الثوم بطرق سهلة وسريعة، مما يوفر لك الوقت والجهد في المطبخ.