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الدوري الأردني (13): الفيصلي يستقبل السلط

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الدوري الأردني (13): الفيصلي يستقبل السلط

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بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 14 فبراير 2025 08:00 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يفتتح فريقا الفيصلي والسلط منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الأردني بكرة القدم، الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، على استاد عمان الدولي.

ويلعب اليوم أيضاً، شباب العقبة مع الصريح الساعة 19:45 على ملعب العقبة.

وتأجلت مباراتا الوحدات مع مغير السرحان، والحسين إربد مع الرمثا واللتان كانتا مقررتين اليوم، الجمعة.

ترتيب فرق المقدمة
1- الحسين إربد: 31 نقطة
2- الوحدات: 26 نقطة
3- الرمثا: 21 نقطة
4- الفيصلي: 19 نقطة
5- : 18 نقطة

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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