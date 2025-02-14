الدوري الأردني (13): الفيصلي يستقبل السلط

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 14 فبراير 2025 08:00 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يفتتح فريقا الفيصلي والسلط منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الأردني بكرة القدم، الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، على استاد عمان الدولي.

ويلعب اليوم أيضاً، شباب العقبة مع الصريح الساعة 19:45 على ملعب العقبة.

وتأجلت مباراتا الوحدات مع مغير السرحان، والحسين إربد مع الرمثا واللتان كانتا مقررتين اليوم، الجمعة.

ترتيب فرق المقدمة

1- الحسين إربد: 31 نقطة

2- الوحدات: 26 نقطة

3- الرمثا: 21 نقطة

4- الفيصلي: 19 نقطة

5- الأهلي: 18 نقطة