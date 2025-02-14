نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الأردني (13): الفيصلي يستقبل السلط على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 14 فبراير 2025 08:00 صباحاً - خاص- دوت الخليج
يفتتح فريقا الفيصلي والسلط منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الأردني بكرة القدم، الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، على استاد عمان الدولي.
ويلعب اليوم أيضاً، شباب العقبة مع الصريح الساعة 19:45 على ملعب العقبة.
وتأجلت مباراتا الوحدات مع مغير السرحان، والحسين إربد مع الرمثا واللتان كانتا مقررتين اليوم، الجمعة.
ترتيب فرق المقدمة
1- الحسين إربد: 31 نقطة
2- الوحدات: 26 نقطة
3- الرمثا: 21 نقطة
4- الفيصلي: 19 نقطة
5- الأهلي: 18 نقطة