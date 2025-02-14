أصالة نصري تستعد للعودة إلى سوريا بحفل غنائي استثنائي بعد غياب طويل

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 14 فبراير 2025 08:00 صباحاً - متابعة- بتول ضوا

بعد سنوات من الغياب، تستعد الفنانة السورية الكبيرة أصالة نصري للعودة إلى وطنها الأم سوريا، حيث يجري التخطيط لحفل غنائي كبير يليق بجمهورها الوفي. وقد كشف شقيقها أنس نصري، الذي يعمل منتجاً فنياً، عن الاستعدادات المكثفة الجارية لتنظيم هذا الحدث الفني الاستثنائي.

وأشار أنس إلى أن الحفل يهدف إلى تقديم تجربة فنية مميزة تعكس حب أصالة لجمهورها السوري، مؤكداً أن توقيت العودة يعتمد على الظروف العامة في البلاد. وأضاف: “العمل جارٍ بكل طاقتنا لضمان نجاح هذا الحدث، وأصالة متحمسة جداً للقاء جمهورها بعد غياب طويل.”

من جهتها، عبّرت شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة، عن فرحتها بهذه الخطوة، مؤكدة أن العائلة بأكملها تشارك في هذه الفرحة الكبيرة. وقالت: “زيارة سوريا تمثل لنا حدثاً عاطفياً خاصاً، ونأمل أن تكون هذه العودة فرصة للاحتفال مع الأهل والأصدقاء وتجديد الروابط مع الجمهور الذي دعم أمي طوال مسيرتها.”

يُتوقع أن يكون الحفل مناسبة فنية كبيرة، حيث سيتم تقديم برنامج غنائي متنوع يلامس ذكريات الجمهور ويحتفل بإرث أصالة الفني. هذا الحدث ليس مجرد حفل غنائي، بل هو رسالة حب وتقدير من الفنانة إلى وطنها وجمهورها الذي ظل وفياً لها على مر السنين.