نشكركم على متابعتكم خبر دوري زين الكويتي (15): القادسية في ضيافة التضامن على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 14 فبراير 2025 08:00 صباحاً - خاص- دوت الخليج
يلتقي اليوم، الجمعة، التضامن مع القادسية الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، في الجولة الخامسة عشرة من دوري زين الكويتي بكرة القدم، وكاظمة مع الفحيحيل الساعة 20:15.
وتستكمل مباريات هذه المرحلة غداً، السبت، فيلتقي السالمية مع خيطان الساعة 18:05، والعربي مع الكويت الساعة 20:20.
أمس، خسر اليرموك أمام النصر 0-4 في افتتاح منافسات هذه الجولة…
ترتيب فرق المقدمة
1- الكويت: 39 نقطة
2- العربي: 37 نقطة
3- القادسية: 26 نقطة
4- السالمية: 24 نقطة
5- الفحيحيل: 21 نقطة