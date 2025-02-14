دوري زين الكويتي (15): القادسية في ضيافة التضامن

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 14 فبراير 2025 08:00 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يلتقي اليوم، الجمعة، التضامن مع القادسية الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، في الجولة الخامسة عشرة من دوري زين الكويتي بكرة القدم، وكاظمة مع الفحيحيل الساعة 20:15.

وتستكمل مباريات هذه المرحلة غداً، السبت، فيلتقي السالمية مع خيطان الساعة 18:05، والعربي مع الكويت الساعة 20:20.

أمس، خسر اليرموك أمام النصر 0-4 في افتتاح منافسات هذه الجولة…

ترتيب فرق المقدمة

1- الكويت: 39 نقطة

2- العربي: 37 نقطة

3- القادسية: 26 نقطة

4- السالمية: 24 نقطة

5- الفحيحيل: 21 نقطة