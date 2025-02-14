كيف تتجنب عفونة المعدة؟ عادات غذائية خاطئة يجب التوقف عنها

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 14 فبراير 2025 08:00 صباحاً - متابعة- بتول ضوا

عفونة المعدة هي حالة صحية تسببها عادات غذائية خاطئة، مما يؤدي إلى اضطرابات في الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ، الغازات، وآلام البطن. لتجنب هذه المشكلة، يجب الابتعاد عن بعض العادات الغذائية السيئة التي تزيد من خطر الإصابة بها.

1. تناول الطعام بسرعة: تناول الطعام بسرعة دون مضغه جيدًا يزيد من صعوبة هضمه، مما يؤدي إلى تخمر الطعام في المعدة وحدوث عفونة. لذلك، ينصح بتناول الطعام ببطء ومضغه جيدًا.

2. الإفراط في تناول الأطعمة الدسمة: الأطعمة الغنية بالدهون صعبة الهضم وتسبب ثقلًا في المعدة، مما يزيد من احتمالية الإصابة بعفونة المعدة. حاول تقليل تناول الوجبات السريعة والأطعمة المقلية.

3. تناول كميات كبيرة من الطعام في وجبة واحدة: الإفراط في تناول الطعام يزيد من الضغط على المعدة ويبطئ عملية الهضم. ينصح بتقسيم الوجبات إلى كميات صغيرة ومتكررة على مدار اليوم.

4. تناول الطعام قبل النوم مباشرة: تناول الطعام قبل النوم يقلل من كفاءة الهضم، مما يؤدي إلى تخمر الطعام في المعدة. حاول تناول آخر وجبة قبل النوم بثلاث ساعات على الأقل.

5. عدم شرب كمية كافية من الماء: قلة شرب الماء تؤدي إلى جفاف الجسم وصعوبة في هضم الطعام. احرص على شرب كمية كافية من الماء يوميًا لتحسين عملية الهضم.

6. تناول الأطعمة الملوثة أو غير الطازجة: الأطعمة الفاسدة أو غير الطازجة تحتوي على بكتيريا ضارة تسبب عفونة المعدة. تأكد من نظافة الطعام وطزاجته قبل تناوله.

باتباع هذه النصائح، يمكنك تجنب الإصابة بعفونة المعدة والحفاظ على صحة جهازك الهضمي. تذكر أن الوقاية دائمًا أفضل من العلاج.