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دوري أدنوك الإماراتي (16): النصر يواجه الوصل

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دوري أدنوك الإماراتي (16): النصر يواجه الوصل

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بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 14 فبراير 2025 06:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تُستأنف اليوم، الجمعة، مباريات الجولة السادسة عشرة من دوري أدنوك الإماراتي للمحترفين بكرة القدم، فيلعب عجمان مع بني ياس الساعة 16:25 بتوقيت مكة المكرمة، والبطائح مع دبا الحصن بنفس التوقيت، والنصر مع الوصل الساعة 19:00.

ويلعب يوم 26 نيسان القادم لحساب المرحلة نفسها الجزيرة مع الشارقة، والوحدة مع شباب .

أمس، فاز خورفكان على العروبة 3-0، والعين على كلباء 3-1 في افتتاح منافسات هذه الجولة.

ترتيب فرق المقدمة
1- شباب الأهلي: 41 نقطة
2- الشارقة: 37 نقطة
3- العين: 29 نقطة
4- النصر: 26 نقطة
5- الوحدة: 25 نقطة

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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