دوري أدنوك الإماراتي (16): النصر يواجه الوصل

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 14 فبراير 2025 06:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تُستأنف اليوم، الجمعة، مباريات الجولة السادسة عشرة من دوري أدنوك الإماراتي للمحترفين بكرة القدم، فيلعب عجمان مع بني ياس الساعة 16:25 بتوقيت مكة المكرمة، والبطائح مع دبا الحصن بنفس التوقيت، والنصر مع الوصل الساعة 19:00.

ويلعب يوم 26 نيسان القادم لحساب المرحلة نفسها الجزيرة مع الشارقة، والوحدة مع شباب الأهلي.

أمس، فاز خورفكان على العروبة 3-0، والعين على كلباء 3-1 في افتتاح منافسات هذه الجولة.

ترتيب فرق المقدمة

1- شباب الأهلي: 41 نقطة

2- الشارقة: 37 نقطة

3- العين: 29 نقطة

4- النصر: 26 نقطة

5- الوحدة: 25 نقطة