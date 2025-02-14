كأس آسيا للشباب: سوريا تواجه كوريا الجنوبية

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 14 فبراير 2025 06:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تقام اليوم، الجمعة، مباراتا الجولة الأولى في المجموعة الرابعة فتلعب كوريا الجنوبية مع سوريا الساعة 10:00 صباحاً، واليابان مع تايلاند الساعة 12:15.

في المجموعة الأولى، فازت أستراليا على قيرغزستان 5-1، والصين على قطر 2-1.

في المجموعة الثانية، تعادلت العراق مع كوريا الشمالية 1-1، وفازت السعودية على الأردن 1-0.

في المجموعة الثالثة، فازت أوزباكستان على اليمن 1-0، وإيران على إندونيسيا 3-0.