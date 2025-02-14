نشكركم على متابعتكم خبر كأس آسيا للشباب: سوريا تواجه كوريا الجنوبية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 14 فبراير 2025 06:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تقام اليوم، الجمعة، مباراتا الجولة الأولى في المجموعة الرابعة فتلعب كوريا الجنوبية مع سوريا الساعة 10:00 صباحاً، واليابان مع تايلاند الساعة 12:15.
في المجموعة الأولى، فازت أستراليا على قيرغزستان 5-1، والصين على قطر 2-1.
في المجموعة الثانية، تعادلت العراق مع كوريا الشمالية 1-1، وفازت السعودية على الأردن 1-0.
في المجموعة الثالثة، فازت أوزباكستان على اليمن 1-0، وإيران على إندونيسيا 3-0.