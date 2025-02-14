الدوري التونسي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (19)

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 14 فبراير 2025 02:49 صباحاً - يتصدر حازم المستوري، لاعب فريق الاتحاد المنستيري، ترتيب هدافي الدوري التونسي بعد نهاية مباريات الجولة التاسعة عشرة من منافساته..

1- حازم المستوري (الاتحاد المنستيري): 11 هدفاً

2- فراس شواط (النجم الساحلي): 8 أهداف

3- يوسف سنانة (الترجي الجرجيسي): 8 أهداف

4- نسيم صيود (اتحاد بن قردان): 7 أهداف

5- يوسف عومارو (الملعب التونسي): 7 أهداف