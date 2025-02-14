أهمية النوم الجيد لصحة الطفل وكيفية تحسينه

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 14 فبراير 2025 02:49 صباحاً - تأثير النوم على نمو الطفل وتطوره

النوم الجيد هو أساس الصحة البدنية والعقلية للأطفال. في مراحل الطفولة المبكرة، يحتاج الأطفال إلى كمية كافية من النوم لدعم النمو السريع والتطور العقلي الحاصل خلال هذه الفترة. حيث يساعد النوم العميق على تعزيز وظائف الدماغ، وتحسين القدرة على التعلم، وزيادة التركيز والانتباه.

نصائح لتحسين جودة نوم الأطفال

1. وضع روتين ثابت للنوم

إقامة روتين للنوم يمكن أن يساعد الأطفال على الانتقال بسهولة إلى وقت النوم. يتضمن ذلك وقتاً محدداً للنوم والاستيقاظ مما يساعد في تنظيم ساعة الجسم البيولوجية.

2. خلق بيئة نوم مريحة

يجب أن تكون غرفة نوم الأطفال هادئة، مظلمة، وباردة نسبياً لتهيئة الظروف المناسبة للنوم. استخدام الستائر المعتمة يمكن أن يكون مفيداً، كما أن توفير سرير مريح وبطانة لينة يعزز الراحة.

3. تقليل استخدام الأجهزة الإلكترونية

الإضاءة الزرقاء الصادرة عن الشاشات الإلكترونية يمكن أن تعيق إفراز هرمون الميلاتونين المسؤول عن النوم. لذلك، يُفضل تحديد وقت خالي من الشاشات قبل ساعة من النوم على الأقل.

4. توفير الأنشطة المهدئة قبل النوم

تشجيع الأطفال على المشاركة في أنشطة هادئة مثل القراءة أو الاستماع إلى القصص يمكن أن يساعد في تهدئة العقل وتجهيزهم للنوم.

5. تقسيم الوجبات الغذائية بذكاء

تجنب تقديم الأطعمة الثقيلة أو السكرية قبيل النوم مباشرة، حيث يمكن أن تسبب الأرق أو اضطرابات الهضم. بدلاً من ذلك، يمكن تقديم وجبة خفيفة تحتوي على الكربوهيدرات والبروتين مثل اللبن مع الفاكهة.

فوائد النوم الجيد لصحة الطفل

تعزيز وظائف المناعة: يساعد النوم على تقوية جهاز المناعة، مما يقلل من مخاطر الإصابة بالأمراض.

تحسين المزاج: النوم الجيد يمكن أن يقلل من التهيّج ويعزز المزاج الجيد لدى الأطفال.

تنمية قدرات التعلم: يساهم في تحسين الذاكرة والقدرات العقلية مما يساعد في تحقيق أداء أفضل في البيئات التعليمية.

دعم النمو الجسدي: يعزز إفراز هرمون النمو اللازم للنمو الجسدي السليم للأطفال.

بإتباع هذه الإرشادات والتوصيات، يمكن للوالدين مساعدة أطفالهم في الحصول على نوم جيد، مما يسهم في تعزيز صحتهم العامة وتطويرهم الطبيعي.