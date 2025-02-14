نشكركم على متابعتكم خبر الدوري التونسي (19)… نتائج وترتيب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 14 فبراير 2025 02:49 صباحاً - خاص- دوت الخليج
استكملت أمس، الخميس، مباريات المرحلة التاسعة عشرة من الدوري التونسي بكرة القدم، وفيما يلي النتائج المسجلة في هذه الجولة…
النجم الساحلي × مستقبل سليمان 2-0
مستقبل قابس × اتحاد تطاوين 0-1
اتحاد بن قردان × الاتحاد المنستيري 0-0
شبيبة العمران × الأولمبي الباجي 2-2
البنزرتي × الملعب التونسي 1-1
الترجي × نجم المتلوي 3-2
قوافل قفصة × الصفاقسي 0-1
الترجي الجرجيسي × الإفريقي 1-0
ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (19)
1- الترجي: 42 نقطة
2- النجم الساحلي: 39 نقطة
3- الترجي الجرجيسي: 38 نقطة
4- الاتحاد المنستيري: 37 نقطة
5- الإفريقي: 37 نقطة