الدوري التونسي (19)… نتائج وترتيب

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 14 فبراير 2025 02:49 صباحاً - خاص- دوت الخليج

استكملت أمس، الخميس، مباريات المرحلة التاسعة عشرة من الدوري التونسي بكرة القدم، وفيما يلي النتائج المسجلة في هذه الجولة…

النجم الساحلي × مستقبل سليمان 2-0

مستقبل قابس × اتحاد تطاوين 0-1

اتحاد بن قردان × الاتحاد المنستيري 0-0

شبيبة العمران × الأولمبي الباجي 2-2

البنزرتي × الملعب التونسي 1-1

الترجي × نجم المتلوي 3-2

قوافل قفصة × الصفاقسي 0-1

الترجي الجرجيسي × الإفريقي 1-0

ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (19)

1- الترجي: 42 نقطة

2- النجم الساحلي: 39 نقطة

3- الترجي الجرجيسي: 38 نقطة

4- الاتحاد المنستيري: 37 نقطة

5- الإفريقي: 37 نقطة