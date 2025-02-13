كأس آسيا للشباب .. فوز السعودية على الأردن وتعادل العراق

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 13 فبراير 2025 03:55 مساءً - تعادل منتخب العراق مع نظيره الكوري الشمالي، بهدف لمثله، اليوم الخميس، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية في بطولة كأس آسيا للشباب تحت 20 سنة.

هدف العراق حمل توقيع أيمن لؤي (د32)، قبل أن يتعادل المنتخب الكوري الشمالي عن طريق لاعبه سونج (د62).

ولحساب ذات المجموعة، تغلب المنتخب السعودي على نظيره الأردني، بهدف نظيف، سجله سعد حسين حقوي عند الدقيقة 46.

ولحساب المجموعة الثالثة، تغلب المنتخب الإيراني على نظيره منتخب إندونيسيا، بنتيجة 3-0، فيما خسر المنتخب اليمني أمام نظيره الأوزبكي بهدف نظيف.