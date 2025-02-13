الاتحاد الإنكليزي يعلن عن عقوبة آرني سلوت

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 13 فبراير 2025 03:55 مساءً - أعلن الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن العقوبة التي تم فرضها على الهولندي، آرني سلوت، مدرب ليفربول، بعد طرده أمام إيفرتون.

وأقيمت المباراة المؤجلة بين الطرفين من الجولة 15 في البريميرليج، أمس الأربعاء، وانتهت بنتيجة التعادل 2-2.

وشهد اللقاء توتراً كبيراً، حيث أشهر الحكم مايكل أوليفر البطاقة الحمراء في وجه سلوت ومساعده سبايك هولشوف عقب إطلاق صافرة النهاية.

وقال الاتحاد الإنكليزي في بيان رسمي: “آرني سلوت لن يتواجد على خط الملعب خلال مباراتي ليفربول ضد وولفرهامبتون وأستون فيلا، بعد استخدامه لغة جارحة ومهينة ومسيئة أثناء المباراة”.

يتواجد فريق ليفربول في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز برصيد 57 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن فريق أرسنال صاحب المركز الثاني.